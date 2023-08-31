СТС выпустит шоу, посвященное 10-летию сериала «Молодежка»

Телеканал СТС приступил к съемкам шоу, посвященного спортивному сериалу «Молодежка».



Премьера запланирована на октябрь 2023 года и состоится спустя ровно 10 лет после показа первых серий проекта.



Актеры «Молодежки» воссоединятся, чтобы вспомнить команду «Медведи», свои первые шаги на льду, яркие сцены и встречи с поклонниками.



«Для всех нас эта встреча — очень трогательное событие. Когда всё только начиналось, мы даже не подозревали, что после сериала столько людей захочет заниматься хоккеем, не думали, что познакомимся с таким количеством хоккеистов, и, конечно, не догадывались, что дорастём до собственного реюниона», — признался Илья Коробко, воплотивший на экране роль защитника Михаила Пономарёва.



По словам актера Семена Бакина, «Молодежка» — первый большой сериал про хоккей и в целом спорт в России.



«Помню, как после показа первого сезона мы поехали на хоккейный матч. И вот объявляют третий период и говорят, что в финале будет фотосессия с актёрами "Молодёжки". В тот момент хоккей закончился, потому что все пошли к нам за автографами», — сказал артист.



Сериал «Молодежка» выходил с 2023 года. Всего вышло 6 сезонов проекта. Главные роли в фильме сыграли Денис Никифоров, Михаил Жигалов, Федор Бондарчук, Сергей Габриэлян, Владимир Зайцев, Сергей Комаров и другие. Проект завоевал народную премию «Жорж», две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, премию ТЭФИ.









Фото: кадр из сериала "Молодежка"