Более 150 мероприятий пройдут в Москве в День города

В Москве в честь празднования Дня города пройдут более 150 мероприятий.



День города в Москве будет отмечаться 9-10 сентября, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



«В этом году Москва отмечает свой 876-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени — 9-10 сентября. Программа включает проведение свыше 150 различных крупных мероприятий», — говорится в сообщении.



В рамках празднования 9 сентября на арене «Лужники» пройдет большой праздничный концерт. На столичных площадках в течение двух дней будут проходить выступления российских исполнителей, творческих коллективов, концерты классической музыки. В программу вошел традиционный благотворительный фестиваль «Добрая Москва».









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