Сериал «Папины дочки. Новые» получит второй сезон

Сериал «Папины дочки. Новые» продлили на второй сезон, передают «Новости кинопроизводства».



В новом сезоне будет 20 эпизодов. Сериал находится в разработке. Его режиссером выступит Аскар Бисембин. Первый сезон продолжения популярного шоу ставил Александр Жигалкин.



Ранее вышел тизер продолжения сериала «Папины дочки». К своим ролям в проекте вернулись Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Екатерина Старшова и другие.



Сериал «Папины дочки» выходит с 2007 года. Всего вышло 410 эпизодов проекта. Сериал удостоен премии ТЭФИ.









Фото: кадр из сериала "Папины дочки"