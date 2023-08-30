Вышел дебютный трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир», продолжение советского фильма о приключениях гардемаринов.



В прокат выйдут две части — фильм с подзаголовком «Мир», релиз которого состоится 5 октября 2023 года, и «Война», выход которого запланирован на 16 ноября 2023 года.



В фильмах события происходят во время эпизода Русско-турецкой войны, сражения на Кинбурнской косе 1787 года.



Главные роли в картине сыграли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский. Режиссером ленты выступила Светлана Дружинина.









Фото: кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир»