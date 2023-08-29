Всероссийский театральный фестиваль «лиТЕрАТуРа» состоится в Омске

29.08.2023
Фестиваль театров «лиТЕрАТуРа» начнется 17 октября и завершится 24-го числа. Афишу мероприятий анонсировали участники пресс-конференции в Доме журналистов.
Инициатором проекта выступил «Пятый театр». Второй фестиваль получил условное название «кино-лиТЕрАТуРа». В его афише значатся спектакли, основанные на кинофильмах или сценариях к ним.
«Этот фестиваль исследовательский. Он предполагает творческий поиск, от него мы ждем ответов на вопросы. На этот раз предметом исследования станет вопрос, как киносценарий может быть воплощен на сцене», — поделился первый замминистра культуры Омской области Иван Шеин.
В афишу фестиваля вошли десять спектаклей. Постановки будут представлены на трех омских сценах: «Пятого театра», театра кукол, актера маски «Арлекин», а также в Музыкальном театре.
Труппы из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нягани и других городов выйдут к зрителям со своими спектаклями. В состав жюри войдут театральный критик и журналист Глеб Ситковский, руководитель проекта «Фестивали» СТД РФ Ирина Кузьмина и театровед Ольга Никифорова. Режиссер Игорь Григурко займется постановкой церемоний открытия и закрытия фестиваля.
Фото: Pixabay