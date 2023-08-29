Более 30 художников России приняли участие в проекте «Русская Атлантида»

Художники из разных регионов России до 3 сентября участвуют в Международном пленэрно-выставочном проекте «Русская Атлантида». Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».





Проект «Русская Атлантида» в этом году празднует десятилетний юбилей. За время его существования было организовано более 100 художественных экспедиций. Они проходили в городах от Балтики до Байкала, а также затронули Кубань, Новороссию и Крым.





Союз художников России и Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ совместно проводят пленэры в Севастополе и Херсонесе. Они объединяют мастеров, которые интересуются историей страны и сохранением ее культурного наследия.





«В этом уникальном учреждении культуры нас ожидают богатая в своем разнообразии архитектура и море, увлекательные экскурсии, беседы об античной и средневековой истории, о культуре и православии с ведущими специалистами в своей области», — отметил организатор и куратор мероприятия Виталий Васильев.





Художница из Санкт-Петербурга Ольга Гончаренко призналась, что очарована Херсонесом. По ее словам, само место и его удивительная энергия творят волшебство, которое приведет к прекрасному результату.









Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»