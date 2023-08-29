Девять полнометражных фильмов включены в конкурсную программу фестиваля «Маяк»

Девять игровых полнометражных фильмов вошли в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк».



Смотр впервые пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября. В программу вошли фильмы Семена Серзина, Любови Мульменко, Дмитрия Давыдова, других российских режиссеров.



Программный директор фестиваля «Маяк» Стас Тыркин отметил: конкурсная программа смотра свидетельствует о том, что в России есть актуальное кино.



«Фильмов много, авторы не перевелись — ни начинающие, ни более опытные — и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии», — рассказал руководитель.



В конкурсе участвуют фильмы «Длительные свидания» Георгия Лялина, «Контакты» Дмитрия Моисеева, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Невидимый мой» Антона Бильжо, «Рыжий» Семена Серзина и другие.



На фестивале победители будут определены в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».









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