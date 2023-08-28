В Башкирии открылась творческая лаборатория на территории Туймазинского драмтеатра

28.08.2023
Режиссеры Булат Гатауллин, Тимур Кулов и Дмитрий Акимов приняли участие в работе творческой лаборатории Туймазинского драмтеатра. Об этом говорится на официальном сайте учреждения.
С 25 августа в городе Туймазы режиссеры ставят отрывки из произведений башкирских и татарских писателей и драматургов. Мастера работают с творениями драматургов Мунира Кунафина, Ркаила Зайдуллы и Рустама Галиуллина. Режиссерам предоставлена полная свобода формы и жанра постановки.
29 августа запланирован итоговый показ. Участники покажут зрителям результаты своих работ. Куратором проекта выступил театральный критик и педагог Нияз Игламов.
Ранее стало известно, что Союз театральных деятелей России решил создать собственную «Золотую маску». Председатель объединения Александр Калягин провел совещание по вопросу нововведений. В ближайшие дни должно состояться очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений в обновленное положение о премии и фестивале «Золотая маска».
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