Фильм «О чем говорят мужчины» назвали лучшей российской комедией

Рейтинг составил киноканал «Комедия».





«Киноканал «Комедия» специально ко Дню российского кино составил «Абсолютный топ» отечественных комедий, которые были созданы после 1991 года. Первое место заняла картина Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины». Второе место у комедии «День выборов» — еще одна экранизация спектакля «Квартета И», вышедшая в 2007 году. На третьем месте — фильм Алексея Нужного «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли. Актриса специально набирала вес для роли, поправившись на 20 кг, а затем в течение полутора месяцев сбрасывала его для съемок сцен с похудевшей героиней. Четвертое место у еще одной картины Дьяченко по мотивам проекта «Квартета И» — комедия «День радио», замыкает первую пятерку криминальная комедия Романа Каримова «Все и сразу».





Также в «Абсолютный топ» российских комедий вошел еще один фильм Дьяченко «Последний богатырь», «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, «Холоп» Клима Шипенко и еще две картины Каримова — «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!». Авторы исследования при составлении рейтинга использовали данные профильных ресурсов Film.ru, «Лайфхакер», «Афиша», The Voice, «Подбор кино», Way2day, KinoFilmPro, IMDb, «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск».





Фото: скриншот YouTube/START