Москвичи смогут почувствовать себя пионерами на фестивале «Уходящее лето»

В программу будущего фестиваля «Уходящее лето», который состоится 2 сентября на территории творческого квартала «Новый Вернисаж», включены различные мероприятия. Пионерский квест, спортивные активности, уличные интерактивы, просмотр советского кино и песни под гитару — все это будет доступно для участников.





Фестиваль призван вернуть людям яркие воспоминания о детстве в пионерском лагере и создать атмосферу пионерской ностальгии. В рамках мероприятия будет проведен квест, где участники смогут пройти различные испытания и получить приятные призы. На него нужно регистрироваться заранее на сайте мероприятия.





Также запланированы спортивные активности, настольные игры, участие в головоломках и просмотр советского кино. В конце дня все участники соберутся вместе, чтобы спеть знакомые песни под гитару и поделиться впечатлениями от фестиваля.





В 17:00 стартует показ фильма и уличные интерактивы. Акустический концерт начнется в 18:40. Вход на мероприятие свободный.









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