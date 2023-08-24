В заповеднике «Михайловское» под Псковом состоится концерт флорентийской музыки

Концерт инструментальной музыки XVI века будет проведен сотрудниками музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. Об этом сообщила музейная пресс-служба.





Программу будет исполнять солист Мариинского театра Геннадий Никонов. Концерт назван «Все в этой музыке, ты только улови» и включает в себя инструментальные и вокальные пьесы Джулио Каччини.





Аккомпанировать солисту будет Игорь Смирнов на органе и фортепиано. Кроме того, слушателям концерта посчастливится услышать композиции Петра Чайковского и Александра Скрябина.





Геннадий Никонов известен своим особым стилем игры на трубе, который называется «романтическая труба». Он использует особое звукоизвлечение, делая звучание медного духового инструмента похожим на скрипку или певческий голос. В сочетании с вокальными номерами и инструментальными пьесами это создает особый эффект.





Концерт состоится 29 августа в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области.









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