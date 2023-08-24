Прилучный поделился кадрами со съемок драмы «Война и музыка»

Кадры со съемок исторической драмы «Война и музыка» показали актера Павла Прилучного в военной форме. Фотографии появились в его соцсетях.





Несколько месяцев назад режиссер Сарик Андреасян объявил о начале работы над съемками новой драмы под названием «Война и музыка». Павел Прилучный получил главную роль в картине. Фильм должен выйти в прокат уже в этом году.





В социальных сетях актер поделился с поклонниками кадрами, которые сделаны в ходе съемок. На фотографиях был запечатлен сам Прилучный. Пользователи отреагировали положительно, несмотря на то, что по сюжету военная форма, в которой сняли актера, выпачкалась в грязи. Появилось и видео, где Прилучный обращается к зрителям.





Поклонники также пожелали скорее увидеть новую работу Андреасяна. Сам режиссер отмечал, что хочет посвятить фильм людям, которые даже в труднейшие жизненные периоды не прекращали заниматься творчеством. По его словам, именно оно спасало их в сложные моменты.





В последнее время Сарик Андреасян завоевывает любовь все большего количества поклонников. Его работы вызывают все больший интерес у зрителей, о чем свидетельствуют комментарии в соцсетях и растущие рейтинги фильмов.









Фото: «Наш дом ТВ»/YouTube