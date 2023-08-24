Спектакль «Девочки» к 100-летию Космодемьянской покажут в Театре Российской армии

Центральный академический театр Российской армии открывает свой 94-й сезон премьерой спектакля «Девочки». Об этом свидетельствует текст афиши на официальном сайте.







Особенное представление посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, разведчицы Зои Космодемьянской и будет показано в ее день рождения, 13 сентября. Режиссером постановки выступает Юлия Шульева, указано на сайте театра.





Основой для премьеры послужила пьеса «9903» драматурга Дарьи Верясовой. За этими цифрами скрывается воинская часть, которую добровольно выбрали юные разведчицы Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Клавдия Милорадова, Клавдия Сукачева, Рита Загирова и Маргарита Каравай.





«Уникальность этой пьесы заключается в том, что через монологи девушек, которые позднее станут героями, передается идея: "Они были молоды, их самоотверженность, любовь к Родине и их выбор сделали их имена бессмертными". Каждое наше решение определяет будущее», — уверена режиссер Юлия Шульева.





В основе пьесы лежат не только исторические документы времен Великой Отечественной войны, но и письма, написанные мамам, подругам, семье: трогательные и искренние, такие же, как и сами героини.





В спектакле принимают участие Тимур Еремеев, Роман Богданов, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Карина Балашова, Анфиса Ломакина, Илья Баранов, Алена Губанова и Максим Чиков.









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