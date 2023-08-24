Иосиф Пригожин не будет вести новый сезон шоу «Звезды сошлись»

В новом сезоне телепрограммы «Звезды сошлись» актер Тимур Еремеев заменит продюсера Иосифа Пригожина в качестве соведущего Леры Кудрявцевой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.





Причины ухода Пригожина из проекта не уточняются. Еремеев отметил, что когда ему поступило предложение, он с радостью принял его, особенно из-за возможности сотрудничества с Лерой Кудрявцевой. Он учитывает ее профессионализм и доброту и говорит о положительной энергии, которую он ощущает от команды и проекта в целом.





Ранее Еремеев был ведущим на Первом канале, где он работал над программами «На самом деле», «Семейные тайны» и «У нас все дома». Премьера новых выпусков программы «Звезды сошлись» запланирована на 27 августа в эфире телеканала НТВ. В этих выпусках ведущие будут обсуждать актуальные темы, связанные с творчеством, личной жизнью и здоровьем, исключая политику.









Фото: «Алена, блин!»/YouTube