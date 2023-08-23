Премьера балета трех театров «Война и мир» состоялась в Симферополе

Премьера балета «Война и мир» по мотивам романа Льва Толстого состоялась в Симферополе. Постановку представили Донецкий государственный академический театр оперы и балета, театр «Кремлевский балет», а также Марийский театр оперы и балета, информирует Донецкое агентство новостей.





Более 170 артистов и технических работников были задействованы в создании спектакля. Декорации изготавливались в Йошкар-Оле и Донецке, а костюмы были сшиты в Донецке и Москве. Хореографом балета является скончавшийся в апреле этого года народный артист России Андрей Петров, а руководителем постановки — Вадим Писарев.





Главные роли исполнили артисты из театра «Кремлевский балет». Прима-балерина Екатерина Первушина выступила в образе Наташи Ростовой, а премьеры Даниил Росланов и Михаил Евгенов предстали как Андрей Болконский и Пьер Безухов. После гастролей в Симферополе балет будет показан в Москве.





Президентский фонд культурных инициатив спонсировал постановку. Руководитель — худрук «Донбасс Оперы» Вадим Писарев.









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