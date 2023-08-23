Культовая деталь из «Звездных войн» обнаружилась в сериале «Асока»

Вышедшие первые серии мини-сериала «Асока» по миру «Звездных войн» содержат в себе визитную карточку франшизы. Об этом стало известно из двух новых эпизодов.





Зрители положительно встретили выход сериала по знаменитой вселенной. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes «Асока» получила 93% одобрения критиков. Фанаты сериала дали 91% поддержки.





Действие сериала происходит после появления в «Мандалорце» Асоки, которую играет Розарио Доусон. Героиня продолжает охоту на гранд-адмирала Трауна (Ларс Миккельсен). Ее задача — найди пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).





Любопытной деталью стало то, что сериал начинается с плывущего по экрану текста. Надпись гласит «В далекой-далекой галактике». Именно этот ход использован во всех частях франшизы «Звездные войны». Его узнают поклонники вселенной Джорджа Лукаса, создателя космической саги.









Фото: кадр из трейлера сериала «Асока»