Глава Минкультуры Любимова сообщила о начале Всероссийского образовательного семинара

В Туле начался Всероссийский образовательный семинар для специалистов культурных учреждений новых субъектов РФ. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.





Глава ведомства опубликовала ряд фотографий с мероприятия 23 августа. По ее словам, семинар стал первым масштабным событием такого рода.





«Участие в нем принимают около 200 сотрудников библиотек и домов культуры. Их ждет насыщенная образовательная программа, обмен опытом и идеями», — написала Любимова.





Министр культуры добавила, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин и его коллеги славятся гостеприимством. Местом проведения семинара стало сердце Тулы: музейно-выставочный комплекс Тульского кремля.





Задача семинара заключается в том, чтобы помочь новым регионам интегрироваться в единое культурное пространство России. С особым вниманием здесь относятся к обучению специалистов сферы. В новых регионах сотрудников культуры насчитывается более 17 тысяч. До конца года планируются еще три таких семинара, заключила Любимова.









Фото: Telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой