Запрет на проведение концертов российских исполнителей в Казахстане связан с позицией Запада по Украине, заявил ТАСС генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров. Он отметил, что западные финансируемые неправительственные организации (НПО) запрещают проведение некоторых мероприятий и проектов, включая отмену концертов российских артистов. Он отметил, что западные финансируемые неправительственные организации (НПО) запрещают проведение некоторых мероприятий и проектов, включая отмену концертов российских артистов.





Проведение выступлений становится лучшим способом противостояния таким последствиям, считает Бобров. Консул отметил, что в стране уже состоялось несколько мероприятий.





Генконсул также напомнил об успешных весенних гастролях Театра балета Бориса Эйфмана, ледового шоу Этери Тутберидзе и спектаклях российских театров в Казахстане, которые прошли ранее этим летом.





В июне компания Makao Luxury Village Resort отменила договоренности о проведении концерта Григория Лепса в городе Конаев. Ранее появилась информация в казахстанских СМИ о том, что некоторые активисты требуют отмены выступления певца из-за его патриотичной позиции.









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