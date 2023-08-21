«Трансформеры: Восхождение Звероботов» поставили антирекорд в прокате

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» поставил своеобразный антирекорд франшизы.



Блокбастер показал худший результат по кассовым сборам в прокате среди всех частей киносерии.





Как пишет портал The Direct, мировые сборы последних «Трансформеров» составили за два месяца около 438 млн долларов. Предыдущий антирекорд принадлежал фильму «Бамблби», который в 2018 году собрал всего 467 млн долларов.





Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоялась 9 июня. Фильм вышел на онлайн-площадках уже менее чем через месяц.





Рейтинг «свежести» блокбастера на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes среди критиков составил всего 52%. При этом зрители написали 91% положительных отзывов о киноленте.





Главные роли в фильме о противостоянии трансформеров сыграли Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Дин Скотт Васкес и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»