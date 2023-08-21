Стартовали съемки второго сезона сериала «Тетя Марта»

21.08.2023

Стартовали съемки второго сезона сериала «Тетя Марта»
Телеканал СТС приступил к съемкам второго сезона комедийного сериала «Тетя Марта».

Главную роль в проекте играет Вита Корниенко.

К своим ролям в сериале вернутся Кристина Асмус, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Екатерина Кабак, Александра Голубкова.

Нового персонажа проекта сыграет Зоя Бербер. Постановщиком второго сезона выступит Андрей Силкин.

В новом сезоне героини сериала Марта и Юля примут участие в шоу талантов. Создатели проекта обещают «и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары».

Новый сезон проекта будет состоять из 17 эпизодов. Производством проекта занимаются Art Pictures Vision Т Black Box Production.


Фото: телеканал СТС