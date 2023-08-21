Стартовали съемки второго сезона сериала «Тетя Марта»





Главную роль в проекте играет Вита Корниенко.К своим ролям в сериале вернутся Кристина Асмус, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Екатерина Кабак, Александра Голубкова.Нового персонажа проекта сыграет Зоя Бербер. Постановщиком второго сезона выступит Андрей Силкин.В новом сезоне героини сериала Марта и Юля примут участие в шоу талантов. Создатели проекта обещают «и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары».Новый сезон проекта будет состоять из 17 эпизодов. Производством проекта занимаются Art Pictures Vision Т Black Box Production.