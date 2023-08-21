Вступивший в ВСУ актер Алексей Хильский погиб в зоне СВО

Украинский актер Алексей Хильский, вступивший в ряды ВСУ, погиб после ранения в зоне СВО, сообщают украинские СМИ.



Хильский, служивший в днепропетровском театре «Верим!», умер на 36-м году жизни. По информации украинской прессы, актер получил смертельное ранение.



Алексей Хильский снимался в сериалах. Его можно увидеть в русскоязычных проектах «Нюхач», «Подкидыши», в украинской адаптации турецкой мелодрамы «На твоей стороне». Актер также снимался в украинском ремейке российского детективного сериала «Ментовские войны», он сыграл главную роль в сериале о спасателях «Вызов».









Фото: скриншот видео на YouTube











