Работы Российских художников выставят на аукцион 21 августа

20.08.2023
На продажу будут выставлены работы Константина Горбатова, Филиппа Малявина, Юлия Клевера, Карла Венига и других художников. Об этом пишет artinvestment.
В этот день также откроется 179-й кураторский аукцион «XXI век. Современное российское искусство». Вниманию коллекционеров представят работы Pata (Пааты Мерабишвили), Семёна Агроскина, Максима Аксёнова, Алексея Барвенко, Константина Батынкова, Рубена Апресяна, Елены Бочаровой и других мастеров.
На прошлом аукционе суммарная выручка составила 10,3 млн рублей. Средняя цена одного проданного лота — проданная за 940 000 рублей. Топ-лотами торгов стали написанная в 1882 году картина Василия Поленова «Развалины Тель-Хум» — 7 080 000 руб., датированная октябрем 1980 года «Композиция» Эдуарда Штейнберга — 1 416 000 руб., работа Кима Бритова «Весна пришла — 590 000 руб., созданная в конце XIX — начале XX века работа Константина Стоилова «Зима. Тройка, преследуемая волками» — 413 000 руб.
Фото: пресс-служба artinvestment