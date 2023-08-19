В Сочи состоялось открытие фестиваля «Роза Хутор. Классика»

19.08.2023
Открытие состоялось показом нового драматического балета с элементами рок-шоу. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
18 августа в Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля классического искусства «Роза Хутор. Классика».
В постановке прозвучали композиции Эдуарда Артемьева — народного артиста России, автора музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского. Ведущие партии балета исполнили знаменитый артист балета и режиссер-постановщик шоу Сергей Полунин и прима-балерина Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова.
Открыл фестиваль показ нового драматического балета с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Полунина. На сцене концертно-театрального комплекса «Роза Холл» зрители увидели грандиозное четырехчасовое шоу с красочными спецэффектами и световым дизайном, созданным российским художником по свету Давидом Мисакяном — автором крупнейших световых рок-шоу России.
Фото: пресс-служба «Роза Хутор. Классика»