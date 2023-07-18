Антон Васильев сыграет главную роль в детективном сериале «Грабитель»

Антон Васильев, известный по сериалу «Невский», сыграет главную роль в многосерийном ироничном детективе «Грабитель».



Премьера сериала состоится на канале НТВ.





Васильев сыграет оперативника из Москвы, который должен стать ревизором, чтобы завершить опасное расследование. Съемками сериала занимаются «Киностудия КИТ» и ЧУК «Кинокомпания «ЯрСинема».





Режиссером «Грабителя» выступает Дмитрий Коробкин. Съемки начались в Ярославле.





«Это интересно — сыграть одного человека, но достать из него совершенно полярные эмоции, реакции, модели поведения», — отметил Васильев.





Премьера «Грабителя» запланирована на 2024 год.













Фото: скриншот видео на YouTube







