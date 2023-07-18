Антон Васильев сыграет главную роль в детективном сериале «Грабитель»

18.07.2023

Антон Васильев сыграет главную роль в детективном сериале «Грабитель»
Антон Васильев, известный по сериалу «Невский», сыграет главную роль в многосерийном ироничном детективе «Грабитель».

Премьера сериала состоится на канале НТВ.

Васильев сыграет оперативника из Москвы, который должен стать ревизором, чтобы завершить опасное расследование. Съемками сериала занимаются «Киностудия КИТ» и ЧУК «Кинокомпания «ЯрСинема». 

Режиссером «Грабителя» выступает Дмитрий Коробкин. Съемки начались в Ярославле.

«Это интересно — сыграть одного человека, но достать из него совершенно полярные эмоции, реакции, модели поведения», — отметил Васильев.

Премьера «Грабителя» запланирована на 2024 год.



Фото: скриншот видео на YouTube