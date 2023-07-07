Русский музей создал виртуальный тур по выставке «Дом и семья. Картины мирной жизни»

Русский музей ко Дню семьи, любви и верности создал виртуальный тур по выставке «Дом и семья. Картины мирной жизни», которая недавно проходила в Корпусе Бенуа, передает пресс-служба музея.



Виртуальный тур позволяет ознакомиться с экспозицией выставки, посвященной теме домашнего очага и семьи. В экспозицию вошли около 120 работ из собрания Русского музея — живопись, скульптура, изделия декоративно-прикладного и народного искусства.



«В виртуальном туре можно свободно перемещаться по залам выставки, приближаясь и удаляясь от произведений, а также рассматривать представленные на экспозиции работы в деталях. Семейные портреты эпохи сентиментализма и романтизма, жанровые полотна о жизни крестьянской семьи и камерные портреты второй половины XIX века, интерьеры дворянских усадеб и деревенских изб, скромный послереволюционный быт и интерьеры новых советских многоквартирных домов, семейные застолья и, конечно, многочисленные детские образы помогут погрузиться в мир семейной жизни и домашнего уюта через произведения русских художников от начала XIX до конца XX века», — рассказали в музее.



Виртуальный тур содержит видеоэкскурсии, которые провел куратор выставки Сергей Кривонденченков. Пояснения помогут понять особенности живописной трактовки образов в каждую историческую эпоху.



Тур содержит также экскурсии на русском жестовом языке.









Фото: пресс-служба Русского музея