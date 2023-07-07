Центр Грабаря проведет стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР

Двухнедельная практика будет организована для подготовки региональных специалистов в сфере реставрац...
Фильм расскажет историю девушки, которая попадает в ДТП с участием влиятельного мужчины.
В программу войдут выступления участников проекта «Голос. Дети», эстрадных певцов и исполнителей нар...
Концерт перенесен по техническим причинам.
Показы пройдут с 10 по 31 июля на одной из крупнейших китайских платформ Youku.
Двухнедельная практика будет организована для подготовки региональных специалистов в сфере реставрац...
Фильм расскажет историю девушки, которая попадает в ДТП с участием влиятельного мужчины.
В программу войдут выступления участников проекта «Голос. Дети», эстрадных певцов и исполнителей нар...
Концерт перенесен по техническим причинам.
Показы пройдут с 10 по 31 июля на одной из крупнейших китайских платформ Youku.
Субсидии предоставляются для приобретения выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, авт...
Стартует экскурсионный троллейбус под номером 206 с 8 июля.
Деревья будут высажены в рамках проекта «Русская дубрава», нацеленного на восстановление историческо...
Программу «Музыкальная молния — 2» представит Камерный оркестр Крымской государственной филармонии.
Актер фильмов «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс», «Лучший город Земли» поучаствовал в акции по выса...
Участники группы поблагодарили поклонников за признание и интерес к их творчеству.
О дате прощания с артистом сообщает Театр им. Вахтангова, где артист прослужил много лет.
Биографический фильм расскажет о легендарном ямайском исполнителе Бобе Марли.
Мероприятие проведут учреждения Научного квартала в рамках фестиваля «Наука на Стрелке», сообщила ...
Киносмотр пройдет с 6 по 9 июля.
Экспозиция откроется в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» (филиал Витебского краеведческого муз...
Проект осуществляют «Союзмультфильм» и студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
Масштабная программа ежегодного фестиваля будет проходить в Центральной библиотеке им. Лермонтова ...
По словам продюсера картины Дениса Жалинского, создатели проекта решили не делать фильм в жанре клас...
13 июля — 17 сентября в московском музее будет работать проект «Перкуссия. Живопись ХХI века из Ма...
07.07.2023