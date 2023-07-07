Центр Грабаря проведет стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР

07.07.2023

Центр Грабаря проведет стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР
Центр Грабаря проведет стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР, передает пресс-служба Министерства культуры России.

Двухнедельная практика будет организована для подготовки региональных специалистов в сфере реставрации музейных предметов.

Программа разработана с учетом многолетнего опыта обучения реставраторов в Центре Грабаря. Студенты и специалисты будут работать со специалистами мастерских темперной и масляной живописи, в мастерской графики, редкой книги и документов.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России