В Китае пройдут онлайн-показы российского кино

В Китае пройдут онлайн-кинопоказы в рамках Russian Film Festival, передает пресс-служба Роскино.



Показы пройдут с 10 по 31 июля на одной из крупнейших китайских платформ Youku.



В программу войдут фильмы «Он — дракон», «Защитники», «Рубеж», «Притяжение», «Салют-7».



Кинопоказы Russian Film Festival пройдут в Китае в четвертый раз. В 2021 году показы прошли онлайн в рамках Пекинского кинофестиваля BJIFF. За три недели зрителями стали более 5 млн человек.



Сообщается, что в августе-сентябре Russian Film Festival пройдет в трех китайских городах: Пекине, Сучжоу и Хэйхэ. В России также будут организованы Дни китайского кино.









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