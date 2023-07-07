Ольга Любимова: 316 музеев в 82 регионах получат новое оборудование

07.07.2023
Российские музеи получат современное оборудование.
Всего 316 музеев в 82 регионах страны получат техническое оснащение в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале
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Глава ведомства отметила, что субсидии предоставляются для приобретения выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, автоматизированных билетных систем и систем учета музейных ценностей.
На эти цели выделено всего 1,6 млрд рублей. Оборудование уже получили 48 музеев в 19 регионах.
«Впереди много работы, которая позволит реализовать новые интересные проекты и сделает наши музеи еще более комфортными для посетителей», — говорится в сообщении министра.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России