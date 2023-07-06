Актер Игорь Петренко принял участие в акции «Сад памяти»

06.07.2023

Актер Игорь Петренко принял участие в акции «Сад памяти»
Актер Игорь Петренко принял участие в завершающей акции «Сад памяти» на Поклонной горе, пишет Газета.ру.

Сообщается, что актер фильмов «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс», «Лучший город Земли» поучаствовал в акции по высадке деревьев вместе с семьей.

Высадка деревьев прошла у Музея Победы в день 80-летия Курской битвы. Живые памятники участники акции посвятили бойцам одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны и современникам, защищающим Родину.

«Сегодня в Туле проходят похороны одного из бойцов спецоперации — мы посвящаем это дерево ему», — сказал актер.


Фото: пресс-служба Музея Победы