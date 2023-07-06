Актер Игорь Петренко принял участие в акции «Сад памяти»

Стартует экскурсионный троллейбус под номером 206 с 8 июля.
Саженцы будут высажены в рамках проекта «Русская дубрава», нацеленного на восстановление историческо...
Программу «Музыкальная молния — 2» представит Камерный оркестр Крымской государственной филармонии.
Актер фильмов «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс», «Лучший город Земли» поучаствовал в акции по выса...
Участники группы поблагодарили поклонников за признание и интерес к их творчеству.
Стартует экскурсионный троллейбус под номером 206 с 8 июля.
Саженцы будут высажены в рамках проекта «Русская дубрава», нацеленного на восстановление историческо...
Программу «Музыкальная молния — 2» представит Камерный оркестр Крымской государственной филармонии.
Актер фильмов «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс», «Лучший город Земли» поучаствовал в акции по выса...
Участники группы поблагодарили поклонников за признание и интерес к их творчеству.
О дате прощания с артистом сообщает Театр им. Вахтангова, где артист прослужил много лет.
Биографический фильм расскажет о легендарном ямайском исполнителе Бобе Марли.
Мероприятие проведут учреждения Научного квартала в рамках фестиваля «Наука на Стрелке», сообщила ...
Киносмотр пройдет с 6 по 9 июля.
Экспозиция откроется в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» (филиал Витебского краеведческого муз...
Проект осуществляют «Союзмультфильм» и студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
Масштабная программа ежегодного фестиваля будет проходить в Центральной библиотеке им. Лермонтова ...
По словам продюсера картины Дениса Жалинского, создатели проекта решили не делать фильм в жанре клас...
13 июля — 17 сентября в московском музее будет работать проект «Перкуссия. Живопись ХХI века из Ма...
Темой фестиваля в этом году стала «Анна Каренина».
Об отмене мероприятия организаторы объявили в соцсетях.
С 7 по 9 июля жители и гости города смогут бесплатно посетить концерты, экскурсии, выставки и лекц...
Общественное пространство расположилось в историческом здании Дальневосточного морского пароходства ...
Мировая премьера фильма пройдет 30 августа в зале Sala Grande Palazzo del Cinema.
06.07.2023