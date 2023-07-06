Актер Игорь Петренко принял участие в акции «Сад памяти»

Сообщается, что актер фильмов «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс», «Лучший город Земли» поучаствовал в акции по высадке деревьев вместе с семьей.Высадка деревьев прошла у Музея Победы в день 80-летия Курской битвы. Живые памятники участники акции посвятили бойцам одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны и современникам, защищающим Родину.«Сегодня в Туле проходят похороны одного из бойцов спецоперации — мы посвящаем это дерево ему», — сказал актер.