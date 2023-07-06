В Вологде стартовал фестиваль молодого кино Voices

В Вологде открылся фестиваль молодого кино Voices, передает ТАСС. Киносмотр пройдет с 6 по 9 июля.



По словам директора фестиваля Максима Горбова, главным отличием смотра этого года стало то, что он проходит в полном формате.



«Но в целом концепция его не изменилась, в конкурсной программе у нас дебютные работы режиссеров. Нынешняя геополитическая ситуация не помешала, у нас очень много российских премьер — это «Скарлет» Пьетро Марчелло, «Жанна Дюбарри» режиссера Майвенн, «Блажь» Ильи Поволоцкого, показанная в Каннах. Это российские премьеры, и они проходят на нашем фестивале в Вологде», — приводит агентство слова руководителя.



Открыл фестиваль фильм Пьетро Марчелло «Скарлет» из программы Каннского кинофестиваля 2022 года.



Оценивать картины будет, как и прежде, непрофессиональное жюри. Зрители сами смогут оценить понравившиеся фильмы.



В программу фестиваля вошли 25 кинопоказов, лекции, концерты и фотовыставки.









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