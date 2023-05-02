Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль вошел в актерский состав сиквела «Гладиатора»

Американский актер Педро Паскаль вошел в число актеров сиквела «Гладиатора», передает Deadline.



О том, какую роль сыграет звезда сериалов «Мандалорец» и «Один из нас», пока не сообщается. К касту картины присоединились также Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.



Действие картины развернется через 20 лет после событий оригинальной картины, в 200 году нашей эры. Главным героем картины станет племянник императора Коммода Луций.



Выход американо-британского фильма запланирован на ноябрь 2024 года. Режиссером «Гладиатора 2» выступит Ридли Скотт.









Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fellon/YouTube