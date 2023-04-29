Суд в Лондоне обязал выплатить актрисе Еве Грин компенсацию за неснятый фильм

Французская актриса Ева Грин выиграла суд за неснятый фантастический фильм «Патриот».



Высокий суд Лондона в минувшую пятницу вынес вердикт, встав на сторону артистки. Согласно судебному решению актрисе должны выплатить компенсацию, передает The Guardian.



Ева Грин подавала иск к продюсерам фильма «Патриот» студиям White Lantern Films и SMC Speciality Financ.



По утверждениям артистки, еще до съемок картины ей серьезно урезали зарплату. По контракту артистке должны были выплатить 1 млн долларов, даже в случае, если проект не состоится.



«Я боролась изо всех сил, чтобы защитить этот прекрасный проект, на который я подписалась. За 20 лет съемок в кино я ни разу не нарушила контрактов, не пропустила ни одного съемочного дня. Я стояла на своем, и на этот раз справедливость восторжествовала», — сказала артистка.



В ответном иске Еву Грин обвинили в завышении требований. В суде истец предоставил скриншоты переписки с Грин, в которой та оскорбительно отзывается о продюсерах проекта и о самом фильме.









Фото: Glamour Russia/YouTube