Леонид Агутин станет главным хэдлайнером «Дикой мяты»-2023

Участие исполнителя и автора песен Леонида Агутина в музыкальном фестивале анонсировали организаторы «Дикой мяты» на сайте и в соцсетях проекта.





«Мы все ждали этого невероятного анонса, с огромной радостью представляем — Леонид Агутин на «Дикой мяте»-2023!» — отмечается в сообщении.





По словам организаторов, фестивальная аудитория посчитала Агутина «самым желаемым артистом». Он исполнит старые хиты в оригинальных аранжировках и недавно выпущенные песни.





Вместе с ним в лайнапе значатся группы The Hatters, «Наив», Alai Oli и Lumen, проект Сати Казановой Sati Ethnica, рэпер Хмыров, певцы Найк Борзов, Меги Гогитидзе, Drummatix и многие другие артисты. Мероприятие пройдет 16–18 июня в тульском селе Бунырево.





Фото: кадр из клипа «Последний трек» / ютьюб-канал Леонида Агутина