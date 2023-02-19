Серия перформансов Theatrum стартовала в Пушкинском музее в Москве

Спектакли и перформансы показывают в рамках выставки «Всеобщий язык», сообщила пресс-служба ГМИИ.





В музее стартовал проект театрального фестиваля «Золотая маска» и фонда Владимира Потанина Theatrum, изучающий развитие сценических и перформативных практик в музейно-театральных коллаборациях. В Пушкинском проект открыл вокальный спектакль-променад «Книга висячих садов».





До 19 марта можно попасть на мультимедийный спектакль-променад «Человек за экспонатом». Документальную постановку в мобильном приложении создали Никита Кобелев и Ольга Федянина. В нем свои истории рассказывают кассиры, смотрители, экскурсоводы, администраторы музеев. Это люди, ставшие частью музейной жизни, как музей стал частью их жизней.





С 1 по 4 марта пройдет кукольный перформанс «Вам звонили», литературной основой которого стала античная эпитафия. По словам драматурга Алексея Гончаренко, постановка приглашает к разговору об опыте переживания смерти.





Фото: пресс-служба ГМИИ им. Пушкина