Юрий Башмет отмечает 70-летие

В день рождения, 24 января, маэстро выступит в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.





Дирижер и альтист традиционно встречает Новый год и день рождения на сцене. Без этого обязательного элемента не складывается ощущение праздника, поделился он.





Юбиляр обещал гостям сегодняшнего концерта сюрпризы. По его словам, в эти дни публика всегда ждет таких подарков. В этот раз он тоже их подготовил. Программу концерта держат в тайне.





Юрий Башмет родился в Ростове-на-Дону, окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. В разные годы давал сольные альтовые концерты на ведущих мировых площадках: в Московской консерватории, Карнеги-холле, Берлинской филармонии, театре «Ла Скала» и др. В 1985-м дебютировал как дирижер. С 1986-го возглавляет основанный им ансамбль «Солисты Москвы». С начала 1970-х играет на альте, созданном итальянцем Паоло Тесторе в XVIII веке.





Фото: Русское концертное агентство