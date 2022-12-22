Министр просвещения Кравцов и министр культуры Любимова приняли участие в «Елке желаний»

Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне.





Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса.





Ранее президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний». Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже президент пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым, а девочке, участвовавшей в мероприятии, рассказал, что верит в Деда Мороза.





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