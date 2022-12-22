Министр просвещения Кравцов и министр культуры Любимова приняли участие в «Елке желаний»

22.12.2022

Министр просвещения Кравцов и министр культуры Любимова приняли участие в «Елке желаний»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции «Елка желаний». Об этом информирует РИА Новости.

Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне.

Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. 

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний». Во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже президент пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым, а девочке, участвовавшей в мероприятии, рассказал, что верит в Деда Мороза.

Фото: Pixabay