Трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor стал самым популярным анонсом TGA

10.12.2022

Количество просмотров трейлеров, показанных на премии The Games Awards 2022, подсчитал блогер и аналитик Benji-Sales, пишет «Игромания».

По его данным, первое место по количеству просмотров занял ролик по Star Wars Jedi: Survivor, который посмотрели 4,9 млн раз. Одну из самых ожидаемых игр планируют выпустить в марте. 

На втором месте с 2,4 млн расположился трейлер ролевого экшна Hades II. Тройку лидеров замкнул ролик по Armored Core VI (2,2 млн) — первой иге серии за 10 лет.

Главная награда TGA 2022 досталась ролевому боевику Elden Ring, соавтором сценария которого стал Джордж Мартин. Обладателем наибольшего числа наград — боевик God of War Ragnarok.


фото: кадр из трейлера Star Wars Jedi: Survivor