Господдержка детского кино в 2022 году увеличилась в два раза

02.12.2022
О финансировании производства фильмов для детей сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова на совещании со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, где обсуждались вопросы законодательной деятельности и задачи органов власти в 2023 году.
Матвиенко подчеркнула, что в сложившихся условиях от законодательной и исполнительной ветвей власти требуется еще более сплоченная и ускоренная работа. Особая ответственность ложится на статс-секретарей, выступающих связующим звеном между правительством и парламентом, подчеркнула она.
Манилова отметила, что благодаря поддержке кабмина Минкультуры «решительно наращивает» поддержку детского кино. В 2022 году на создание таких кинокартин направили 1,319 млрд рублей, что в два раза превышает показатель прошлого года, уточнила она.
Также замглавы ведомства подчеркнула важность закона о полном госфинансировании детского кино. По ее словам, действующая норма, обязывающая авторов обеспечить 30% финансирования фильма для детей, является для многих невыполнимой. Минкультуры направило проект отзыва на соответствующий законопроект в правительство, добавила Манилова.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ