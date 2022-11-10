В Сети появился тизер-трейлер приквела «Ведьмака»

Ролик по фэнтези-шоу «Ведьмак: Происхождение» опубликовали на ютьюб-канале стриминга Netflix.





Действие The Witcher: Blood Origin разворачивается в мире эльфов за 1200 лет до истории Геральта из Ривии в исполнении Генри Кавилла. В это время происходит важнейшее событие в мире Анджея Сапковского — Сопряжение Сфер. Катаклизм приводит к слиянию миров эльфов, людей и монстров. Еще одним из его последствий становится выведение ведьмаков.





Основными персонажами предыстории выступают потерявший семью воин Фьялл (Лоуренс ОʼФуорейн), воительница Эйле (София Браун) и эльфийка Скиана (Мишель Йео).





Релиз «Происхождения» назначен на 25 декабря. Всего выйдет четыре серии.





Ранее Генри Кавилл покинул проект. Третий сезон основного шоу станет последним с его участием. Актера заменит Лиам Хемсворт.



