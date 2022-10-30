Туристический потенциал Санкт-Петербурга представили в Российском центре науки и культуры в Белграде

Гостям Российского центра науки и культуры в Белграде рассказали о новых подходах к путешествиям и актуальных направлениях. Отдельный разговор прошел о маршруте «Серебряное ожерелье». Он включает в себя 11 субъектов федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Калининградскую, Вологодскую, Мурманскую области, республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.





Ранее стало известно, что, несмотря на сложившуюся экономическую и геополитическую ситуацию, туристический поток в Петербурге продолжает восстанавливаться. За девять месяцев 2022 года Северную столицу посетили уже почти 6 млн человек.





Санкт-Петербург стабильно входит в топ-5 направлений, популярных у внутренних туристов. По данным аналитиков сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число бронирований в Северной столице увеличилось в 20 раз.





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