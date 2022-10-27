Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима» будет показан в кинотеатрах с 24 ноября

27.10.2022

Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима» будет показан в кинотеатрах с 24 ноября

Мелодрама «Наша зима» якутского режиссера Степана Бурнашева выйдет в российский прокат 24 ноября. Съемки фильма проводились в Якутске при температуре минус 56 градусов, рассказали в пресс-службе проекта.

«Это драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира», — говорится в сообщении.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Михайлова («Нуучча», «Республика Z») и Илья Яковлев («Иччи»).

По словам режиссера Степана Бурнашева, в планах ленты — участие в фестивалях, а также прокат в других регионах и городах России. 

В сентябре фильм получил приз фестиваля театра и кино «Амурская осень» за лучшую операторскую работу. Оператором картины стал Данила Горюнков, который также принимал участие в другом проекте Бурнашева — «Айта».

Фото: Pixabay