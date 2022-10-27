Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима» будет показан в кинотеатрах с 24 ноября

«Это драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира», — говорится в сообщении.





Главные роли в фильме исполнили Ирина Михайлова («Нуучча», «Республика Z») и Илья Яковлев («Иччи»).





По словам режиссера Степана Бурнашева, в планах ленты — участие в фестивалях, а также прокат в других регионах и городах России.





В сентябре фильм получил приз фестиваля театра и кино «Амурская осень» за лучшую операторскую работу. Оператором картины стал Данила Горюнков, который также принимал участие в другом проекте Бурнашева — «Айта».





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