WB взялась за разработку нового фильма о Супермене с Генри Кавиллом

18.10.2022
Студия заинтересовалась созданием «Человека из стали 2». Об этом сообщили собеседники The Hollywood Reporter.
По их словам, продюсером проекта выступит Чарльз Ровен, работавший над первым «Человеком из стали» (2013). Сейчас студия находится в поиске команды сценаристов. Она хочет привлечь сценариста Top Gun: Maverick и режиссера нескольких частей Mission: Impossible Кристофера Маккуорри. Однако неизвестно, согласится ли он ввиду занятости в новых фильмах «Миссии», отмечает издание.
При этом студия разрабатывает фильм с темнокожим Суперменом, который не связан с киновселенной DC (как и «Джокер» с Хоакином Фениксом). Проектом занимается Джей Джей Абрамс.
Далее в тексте содержится спойлер о фильме «Черный Адам»
По сообщению издания, в сцене после титров Black Adam изначально не собирались показывать камео Супермена в исполнении Генри Кавилла. Президент киностудии DC Уолтер Хамада не хотел привлекать его, поскольку делал ставку на темнокожего криптонца.
Фото: кадр из Man of Steel