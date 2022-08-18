Снимки и письма Федора Шаляпина покажут в усадьбе Тютчева под Брянском

«Будет представлено 29 экспонатов, из которых 26 — фотографии и три письма, которые Федор Шаляпин адресовал Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко», — рассказала собеседница агентства.





Она отметила, что выставку приурочили к 150-летию со дня рождения Шаляпина.





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