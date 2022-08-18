Снимки и письма Федора Шаляпина покажут в усадьбе Тютчева под Брянском

18.08.2022
Выставка «Федор Шаляпин. Письма из Европы», посвященная 150-летию со дня рождения артиста, которое будет отмечаться в 2023 году, откроется 24 августа в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по науке музея-заповедника «Абрамцево» Елена Митрофанова.
«Будет представлено 29 экспонатов, из которых 26 — фотографии и три письма, которые Федор Шаляпин адресовал Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что выставку приурочили к 150-летию со дня рождения Шаляпина.
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