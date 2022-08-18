Этнофестиваль «Нас на века объединила Волга» стартует в Астрахани

Всероссийский форум откроется на Петровской набережной 19 августа, сообщили в Минкультуры РФ.





Этнофестиваль продлится до 21 августа. Его участниками станут фольклорные ансамбли, мастера декоративно-прикладного искусства, ученые-фольклористы из разных регионов РФ: Калмыкии, Чечни, Татарстана, Тульской области, Камчатского края и др.





В программе — ремесленная ярмарка, концерты, конкурсы, занятия и мастер-шоу по изготовлению кукол, гончарному делу, росписи на деревянных и глиняных заготовках и др.





Во второй день на территории комплекса «Сарай-Бату» посетители увидят театрализованное представление о жизни семьи кочевников и ее занятиях: стрельбе из лука, чеканке монет, национальных играх, бытовых делах. Казахское и ногайское культурные общества расскажут о чае и устроят чайные церемонии. Кроме того, пройдет конкурс народного костюма.





Первый фестиваль «Нас на века объединила Волга» прошел в 2019 году. В этот раз он стал одним из крупнейших мероприятий Года культурного наследия в ЮФО. Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ и гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».





Фото: Минкультуры РФ