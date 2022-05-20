В лидеры антирейтинга литературных героев попала Анна Каренина

Список персонажей, вызывающих негативные эмоции у российских читателей, составил сервис «Литрес» по итогам опроса пользователей.





Среди героев зарубежной литературы первое место антирейтинга заняла замминистра магии Долорес Амбридж (46%) из фэнтези-саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. На втором месте — Белла Свон (почти 30%), главная героиня серии «Сумерки» Стефани Майер. На третьем — еще один персонаж поттерианы, сподвижник Волан-де-Морта Питер Петтигрю (почти 22%). Первую пятерку замкнули король Джоффри Баратеон из «Песни льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина и Лидия Беннет из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин.





Список героев отечественной литературы возглавила барыня из повести «Муму» Ивана Тургенева, приказавшая Герасиму утопить собаку (25,3%). За ней с небольшим отрывом следует Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого (22,4%). На третьем месте с 19% — Гумберт Гумберт («Лолита» Владимира Набокова). Около половины респондентов отметили, что не смогли дочитать книгу из-за неприязни к этому герою.





Далее расположились Евгений Онегин из романа в стихах Александра Пушкина и Наташа Ростова из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого.





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