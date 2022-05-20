Актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

20.05.2022

Актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Американский актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

«Сюрприз! Том Круз получает почетную «Золотую пальмовую ветвь» в преддверии показа «Топ Ган: Мэверик», — говорится в сообщении в Twitter кинофестиваля.

В разные годы награды за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон.


С 17 по 28 мая во Франции проходит 75-й Каннский кинофестиваль.

Фото: Pixabay