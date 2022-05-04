В Кисловодске открылся фестиваль «Арт-Май»

«Художники и искусствоведы со всей России собрались в Кисловодске на фестивале „Арт-Май“. Свои работы представят более 60 работ мастеров из разных регионов страны», — написал Моисеев в Telegram-канале.





По его словам, фестиваль «Арт-Май» проходит в историко-краеведческом музее «Крепость» и продлится до 28 мая.





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