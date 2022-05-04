В Кисловодске открылся фестиваль «Арт-Май»

04.05.2022

В Кисловодске открылся фестиваль «Арт-Май»

Фестиваль «Арт-Май» начал работать в Кисловодске (Ставропольский край). На нем представлены работы более 60 художников и искусствоведов из разных регионов страны, сообщил глава курорта Евгений Моисеев, пишет ТАСС.

«Художники и искусствоведы со всей России собрались в Кисловодске на фестивале „Арт-Май“. Свои работы представят более 60 работ мастеров из разных регионов страны», — написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, фестиваль «Арт-Май» проходит в историко-краеведческом музее «Крепость» и продлится до 28 мая.

Фото: Pixabay