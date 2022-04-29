Портал «Культура.РФ» запустил путеводитель по народным промыслам

29.04.2022
Путеводитель включает спецпроект и подкаст «Народные промыслы России», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
«Народные промыслы — неотъемлемая часть нашего культурного кода: особые художественные традиции столетиями развивались в разных частях страны. Многие из промыслов стали символами регионов: в них отразилась философия жителей, уклад их жизни и коллективное понимание красоты. Нам захотелось узнать об этом больше и рассказать читателям, поэтому один из главных проектов года на портале «Культура.РФ» — подробный путеводитель по народным промыслам России», — рассказала главред «Культуры.РФ» Олеся Максимова.
С 29 апреля до конца мая эксклюзивно на стриминге «Звук» будут доступны восемь эпизодов
подкаста «Народные промыслы России». Слушатели подкастов узнают, чем народный промысел отличается от декоративно-прикладного искусства; когда и как зародилось гончарное дело; чем славятся уральские каменные месторождения; откуда появилось название росписи «гжель».
Фото:скриншот с портала «Культура.РФ»