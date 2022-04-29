Владельцы Пушкинской карты купили билеты на 5 млрд рублей

За время существования программы по Пушкинской карте совершили более 8 млн покупок на общую сумму 5 млрд рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





По ее словам, в 2022 году держатели карт приобрели билеты на сумму более 3 млрд рублей.





«Молодежь чаще всего оплачивает по Пушкинской карте билеты в театр — среди всех покупок по карте 41% составляют билеты в театры, 18% — в кинотеатры, по 16% — на выставки и концерты. Более 95% покупок совершается онлайн: ребята предпочитают покупать билеты в интернете — на сайтах учреждений культуры, билетных систем или в витринах для поиска билетов через приложение «Госуслуги. Культура» и портал «Культура.РФ», — рассказала Ольга Любимова.





Пушкинские карты выпускаются по всей стране. Самыми активными регионами по ее использованию стали (10% покупок), Татарстан (9%), Башкортостан (7%), Петербург (6%).





«Пушкинская карта — это отличный пример совместного проекта, где государство и бизнес взаимодействуют очень эффективно и слаженно в многоступенчатой технологической цепочке. Программа была запущена в рекордно короткие сроки и всего за несколько месяцев набрала миллионы пользователей. Уже более 5 миллионов ребят получили свои карты, пошли в театры, музеи, кино. Карта стремительно шагает по всей стране: ежедневно банк выпускает порядка 15 тысяч карт, а на старте проекта доходило до рекордных 700 тысяч в день. Молодые люди предпочитают выпускать виртуальные карты и совершать покупки онлайн», — отметила, старший вице-президент, директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова.





Программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Банковская карта предназначена для молодежи в возрасте 14-22 лет. По ней можно приобретать билеты в музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В этом году номинал карты составляет 5 тысяч рублей. Виртуальную карту можно оформить в приложении «Госуслуги. Культура», пластиковую — Почта Банке. Полная афиша мероприятий, доступных по Пушкинской карте, представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».





Фото: скриншот с сайта www.culture.ru/pushkinskaya-karta