Якутский фильм «Как починить велосипед» дебютирует в Москве

29.04.2022
Драму режиссера Никандра Федорова покажут в кинотеатре «Иллюзион», сообщили в пресс-службе площадки.
2 мая в 19:00 в «Иллюзионе» состоится премьера драматического фильма «Оҕо саас» («Как починить велосипед») Никандра Федорова, известного по картине «Потанцуй со мной». После показа пройдет обсуждение с оператором и продюсером проекта Евгением Егоровым.
Действие разворачивается вокруг мальчика, сломавшего велосипед. Испугавшись последствий, он убегает из дома. Фильм основан на воспоминаниях режиссера.
Никандр Федоров называет своим духовным учителем Андрея Тарковского, несмотря на то, что снимает в другой манере. Среди режиссеров он выделяет Квентина Тарантино, Роберта Земекиса и Пола Томаса Андерсона, отметили в пресс-службе.
Фото: кадр из фильма «Как починить велосипед», предоставлено пресс-службой «Иллюзиона»